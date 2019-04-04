Игрок "Ромы" усомнился, что останется в клубе. После чего был вынужден оправдываться

Хавбек "Ромы" Николо Дзаньоло извинился за свой неосторожный комментарий в матче чемпионата Италии против "Фиорентины" (2:2). Во флеш-интервью в концовке встречи замененный футболист сказал, что не уверен, что останется в римском клубе на следующий сезон.

"Вчера за несколько минут до финального свистка я повел себя неправильно. Мне важно объяснить свое поведение.

Я игрок "Ромы", профессионал, выражающий себя на поле. Я думаю о том, чтобы максимально приносить пользу команде и клубу в достижении целей на сезон. Для всего остального есть профессионалы вроде моего агента или руководства, которые работают с контрактами", - написал Дзаньоло в Инстаграме.

19-летний хавбек отметился голом в ворота "Фиорентины" во вчерашней встрече. Всего на его счету 30 игр и 6 мячей во всех турнирах.