Игрок «Пармы» сдал положительный тест на коронавирус

Во время тестирования накануне матча Кубка Италии против «Пескары» один из игроков «Пармы» получил положительный результат на коронавирус, сообщает Football Italia.

Имя заболевшего не сообщается, но поскольку в заявке на матч Роберто Инглезе заменил игрок молодежной команды, предполагается, что положительный тест сдал именно опытный форвард.

Примечательно, что Инглезе уже переболел коронавирусом, и был включен в состав после того, как сдал отрицательный тест.