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Игрок «Пармы» сдал положительный тест на коронавирус

21:31
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Во время тестирования накануне матча Кубка Италии против «Пескары» один из игроков «Пармы» получил положительный результат на коронавирус, сообщает Football Italia.

Имя заболевшего не сообщается, но поскольку в заявке на матч Роберто Инглезе заменил игрок молодежной команды, предполагается, что положительный тест сдал именно опытный форвард.

Примечательно, что Инглезе уже переболел коронавирусом, и был включен в состав после того, как сдал отрицательный тест.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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