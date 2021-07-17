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Игрок молодежки «Лацио», который тренируется с основой, сдал положительный тест на коронавирус

12:59
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Игрок молодежной команды «Лацио» сдал положительный тест на коронавирус, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, игрок молодежки, тренирующийся с основным составом, сдал положительный тест. Сам клуб еще не подтвердил информацию.

Ранее вся команда прошла тестирование перед сегодняшним товарищеским матчем.

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Сергей Разин все материалы автора

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