Игрок молодежки «Лацио», который тренируется с основой, сдал положительный тест на коронавирус
12:59
Игрок молодежной команды «Лацио» сдал положительный тест на коронавирус, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, игрок молодежки, тренирующийся с основным составом, сдал положительный тест. Сам клуб еще не подтвердил информацию.
Ранее вся команда прошла тестирование перед сегодняшним товарищеским матчем.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю