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Игрок «Милана» Тонали может пропустить пару недель

09:14
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Полузащитник «Милана» Сандро Тонали получил небольшое повреждение в матче 1-го тура серии А против «Болоньи» (2:0), сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, 20-летний итальянец получил мышечную травму и может пропустить пару недель. Это был дебютный матч Тонали в футболке «Милана».

В минувшем сезоне Тонали провел за «Брешиа» 34 матча, забил один гол и сделал 7 результативных передач. В его активе три встречи за сборную Италии.

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