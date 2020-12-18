Игрок года ФИФА: Роналду проголосовал за Месси, аргентинец не ответил взаимностью

Стали известны полные результаты голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на первое место поставил Роберта Левандовски. Второе место, по его версии у Лионеля Месси, третье — у Килиана Мбаппе.

Месси, капитан сборной Аргентины, в свою тройку Роналду не включил. На первое место он поставил Неймара, на второе — Килиана Мбаппе, а третьим указал Роберта Левандовски.

Напомним, что звание лучшего игрока года ФИФА получил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В шорт-листе он обошел Месси и Роналду.