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Игрок года ФИФА: Роналду проголосовал за Месси, аргентинец не ответил взаимностью

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Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото juvefc.com.
Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото juvefc.com.
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Стали известны полные результаты голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на первое место поставил Роберта Левандовски. Второе место, по его версии у Лионеля Месси, третье — у Килиана Мбаппе.

Месси, капитан сборной Аргентины, в свою тройку Роналду не включил. На первое место он поставил Неймара, на второе — Килиана Мбаппе, а третьим указал Роберта Левандовски.

Напомним, что звание лучшего игрока года ФИФА получил форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В шорт-листе он обошел Месси и Роналду.

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