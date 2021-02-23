Игрок «Аталанты» умер от рака

Скончался футболист молодежной команды «Аталанты» Вилли Та Би, сообщает 23 февраля официальный Twitter клуба. Ему был 21 год. Причиной смерти стал рак печени.

Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d'Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto... Ciao Willy, riposa in pace. pic.twitter.com/YutGf9CwzC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021

«Президент Антонио Перкасси и вся семья «Аталанты» глубоко опечалены безвременной кончиной Вилли Брасиано Та Би», — говорится в сообщении.

Последние месяцы жизни полузащитник провел у себя на родине в Кот-д'Ивуаре. Футболист ранее выступал за ивуарийские «АСЕК Мимозас» и «Муссу», был в аренде в «Пескаре».