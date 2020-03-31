Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в своем официальном Instagram эмоционально прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса в Италии.

— Две медсестры в Италии покончили с собой! — приводит Telegraf.com.ua слова Малиновского из его прямого эфира в Instagram. — Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете — правда. Так что сидите дома! Кто думает, что коронавирус — это шутка, вы — идиоты. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив.

Матчи серии A были приостановлены до 3 мая из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76. Из-за угрозы распространения вируса практически все соревнования в мире были отменены.

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