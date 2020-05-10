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Игрок «Аталанты» борется за жизнь. У него аневризма мозга

11:17
Андреа Ринальди. Фото primabergamo.it.
Андреа Ринальди. Фото primabergamo.it.
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19-летний полузащитник «Аталанты» Андреа Ринальди был госпитализирован, сообщает Football Italia. У него диагностирована аневризма сосудов головного мозга.

Футболист находится в палате интенсивной терапии, и его состояние оценивается как «очень серьезное». В СМИ были сообщения о его смерти, но они оказались недостоверными.

Полузащитник в текущем сезоне выступал в аренде за клуб серии D «Леньяно». Срок соглашение истекает 30 июня 2020 года.

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