Тудор — о победе над «Боруссией»: «Трудно анализировать товарищеские матчи, все еще не хватает свежести и скорости в ногах»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в товарищеском матче.

«Трудно анализировать товарищеские матчи, все еще не хватает свежести и скорости в ногах. Но ребята отлично справились. Для нас это была хорошая тренировка и серьезный матч. Теперь мы поработаем над игровым временем, сосредоточимся на среде и «Аталанте», а затем приступим к работе. Осталось не так много времени, и нам нужно начинать думать о серии А.

Важным моментом было то, что никто не получил травму, и это хорошо. Победа не имеет большого значения, важно проявить правильный настрой, быть в нужной форме и как можно лучше подготовиться к важным матчам», — сказал 47-летний хорватский специалист на пресс-конференции.

24 августа «Ювентус» примет «Парму» в матче 1-го тура серии А сезона-2025/26.