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Игорь Колыванов: «Последний раз «Наполи» был чемпионом при Марадоне, а в этом году может стать при Кварадоне»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался о рекорде форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича молодец! Я его поздравляю с этим рекордом. Пусть продолжает в том же духе, приносит голы и победы команде. Глядишь, и другие рекорды побьет.

Поможет ли Кварацхелия стать «Наполи» чемпионом? У неаполитанцев и так большой отрыв от второго места. В этом сезоне всем будет сложно с ними конкурировать, ведь эта интересная команда играет в красивый футбол и много забивает. «Наполи» долгие годы не выигрывали серию А, а в этом году они обязаны это сделать! Последний раз были чемпионами при Марадоне, а в этом году могут стать при Кварадоне» , — цитирует Колыванова Sport24.

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло» (2:0) грузинский нападающий забил 10-й гол в серии А. Он стал самым молодым футболистом неаполитанского клуба с 10+ голами за сезон (с 1930-го года).

На данный момент «Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 62 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-kolyvanov-posledniy-raz-napoli-byl-chempionom-pri-maradone-a-v-etom-godu-mozhet-stat-pri-kvaradone
Игорь Колыванов
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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Сассуоло – Наполи
 0 : 2
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Сампдория – Болонья
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Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
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Интер

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Удинезе

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