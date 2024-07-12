Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 03:21

Колыванов: «Без особого оптимизма отношусь к возможному отъезду Миранчука в МЛС»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Без особого оптимизма отношусь к возможному отъезду Миранчука в МЛС. Все-таки Алексей еще до конца себя не проявил в Европе. Есть ощущение, что он способен на большее в той же Серии А. Или, может, надо попробовать сменить чемпионат — Ла Лига должна подойти ему по стилю игры.

Одно известно точно: Миранчук уже железно должен быть игроком основы в своем клубе, ему 28 лет. А все эти притирки с Гасперини продолжаются из года в год», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 12 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
0
Читайте также
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
На Олимпиаде-2024 спортсменкам разрешат кормить младенцев грудью
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
«Спартак» нашел еще одну замену Промесу, от Чалова отказался европейский клуб. Главные трансферные новости РПЛ за 12 июля
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клубы из Италии могут отстранить от еврокубков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
10
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
19
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.08 19:30
Дженоа – Интер
 - : -
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 - : -
17.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 - : -
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 - : -
18.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 - : -
19.08 21:45
Ювентус – Комо
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости