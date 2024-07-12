Колыванов: «Без особого оптимизма отношусь к возможному отъезду Миранчука в МЛС»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Без особого оптимизма отношусь к возможному отъезду Миранчука в МЛС. Все-таки Алексей еще до конца себя не проявил в Европе. Есть ощущение, что он способен на большее в той же Серии А. Или, может, надо попробовать сменить чемпионат — Ла Лига должна подойти ему по стилю игры.

Одно известно точно: Миранчук уже железно должен быть игроком основы в своем клубе, ему 28 лет. А все эти притирки с Гасперини продолжаются из года в год», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 12 результативных передач.