Колыванов: «Без особого оптимизма отношусь к возможному отъезду Миранчука в МЛС»
Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».
«Без особого оптимизма отношусь к возможному отъезду Миранчука в МЛС. Все-таки Алексей еще до конца себя не проявил в Европе. Есть ощущение, что он способен на большее в той же Серии А. Или, может, надо попробовать сменить чемпионат — Ла Лига должна подойти ему по стилю игры.
Одно известно точно: Миранчук уже железно должен быть игроком основы в своем клубе, ему 28 лет. А все эти притирки с Гасперини продолжаются из года в год», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.
В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 12 результативных передач.
Источник: «РБ Спорт»
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18
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
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Болонья – Удинезе
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