Спортивный директор «Милана» Таре: «Ведем переговоры по Эрнандесу»
Спортивный директор «Милана» Игли Таре отреагировал на слухи о возможной продаже защитника Тео Эрнандеса.
«Тео Эрнандес в «Аль-Хиляль»? Он хочет открыть новую главу, и мы работаем над этим. Мы ведем переговоры, пока ничего не подписано», — приводит Фабрицио Романо в соцсети X слова Таре.
Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. В сезоне-2024/25 сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Новости