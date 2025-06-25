Спортивный директор «Милана» Таре: «Ведем переговоры по Эрнандесу»

Спортивный директор «Милана» Игли Таре отреагировал на слухи о возможной продаже защитника Тео Эрнандеса.

«Тео Эрнандес в «Аль-Хиляль»? Он хочет открыть новую главу, и мы работаем над этим. Мы ведем переговоры, пока ничего не подписано», — приводит Фабрицио Романо в соцсети X слова Таре.

Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. В сезоне-2024/25 сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.