Меньян останется в «Милане»

Спортивный директор «Милана» Игли Таре прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера Майка Меньяна из миланского клуба.

«Майк Майньян останется с нами в следующем сезоне. Был интерес со стороны клуба АПЛ, но мы не нашли согласия. Мы решили оставить Майка. Никогда не знаешь, что происходит на трансферном рынке... но мы хотим, чтобы Меньян остался», — приводит Фабрицио Романо в соцсети X слова Таре.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить за 29-летнего француза 21 миллион евро.

В сезоне-2024/25 Меньян сыграл в 52 матчах во всех турнирах, в 14 из которых не пропустил ни одного гола.

Контракт Меньяна с «Миланом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.