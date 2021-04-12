Ибрагимовича подвергли критике за посещение ресторана в Милане в обход коронавирусных ограничений

Нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича подозревают в нарушении коронавирусного протокола, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Fanpage.it.

По информации СМИ, он посетил ресторан своего друга Тано Симонато в Милане вместе с бывшим защитником «Милана» Иньяцио Абате. На фото, появившемся в интернете, запечатлен 39-летний швед без маски и в компании нескольких людей.

«Ибра, Иньяцио с другим дорогим другом пришли навестить меня, мы пробыли там пару часов, а затем они отправились домой», - подтвердил информацию La Gazzetta dello Sport Симонато.

В настоящий момент Милан находится в красной зоне, что подразумевает закрытие ресторанов. Ибрагимовичу может грозить штраф за нарушение коронавирусного протокола.

В текущем сезоне 39-летний швед провел за «Милан» 17 матчей в чемпионате Италии, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.