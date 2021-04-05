Ибрагимовича обвинили в убийстве краснокнижного льва и попытке ввезти его шкуру в Швецию

Нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича подвергли критике за то, что в 2011 году он застрелил льва в Южной Африке, а затем перевез его шкуру и череп на родину.

По информации издания Expressen, убитое Ибрагимовичем животное провело год в вольере, перед тем как его использовали для охоты. Лев официально занесен в красную книгу как «уязвимый вид», но по закону в Южной Африке охота на них все равно разрешена при наличии соответствующих разрешений.

В рамках своего расследования СМИ сообщило о 82 охотниках из Швеции, которые пытались провести на родину трофеи. Ибрагимович отказался от комментариев.

39-летний швед во многих интервью сравнивает себя со львом. У него на спине набита огромная татуировка этого животного. В Швеции нападающего раскритиковали и призвали ответить за убийство беззащитного животного.