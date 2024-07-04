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Сегодня, 13:17

Ибрагимович заявил, что Тео Эрнандес останется в «Милане»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что защитник команды Тео Эрнандес не уйдет в летнее трансферное окно.

«Тео будет нашим игроком основного состава, а Алекс Хименес — его дублером», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего француза заинтересованы «Бавария» и «Манчестер Сити».

Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. Он провел за красно-черных 213 матчей, забил 29 голов и отдал 39 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Златан Ибрагимович
Тео Эрнандес
Футбол
ФК Милан
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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Кальяри – Фиорентина
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24.05 21:45
Дженоа – Болонья
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25.05 21:45
Милан – Салернитана
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Аталанта – Торино
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Наполи – Лечче
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