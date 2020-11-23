Ибрагимович заявил, что не давал разрешение на использование своего образа в FIFA

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что EA Sports использовала его образ в симуляторе FIFA без разрешения.

«Кто дал EA Sports разрешение на использование моего изображения и имени? FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов — Прим. «СЭ»)? Не знаю, чтобы был членом FIFPro, или я был включен туда путем каких-то странных маневров.

Несомненно, я никогда не давал разрешения ФИФА или FIFPro зарабатывать деньги благодаря мне. Кто-то делает прибыль на моем имени и изображении все три года без какого-либо соглашения. Настало время расследовать это".

39-летний Ибрагимович в текущем сезоне попадал в команду недели FIFA 21.