Ибрагимович забивает в высших лигах 22 сезона подряд

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче 1-го тура серии A против «Болоньи». 38-летний форвард забивает в четвертой официальной игре подряд. В нынешнем сезоне на его счету три гола в двух играх (еще один — в матче Лиги Европы против «Шемрок Роверс» — 2:0).

Примечательно, что швед отличился уже в 22 сезонах высших дивизионов подряд. Ранее он забивал в составе шведского «Мальме», голландского «Аякса», итальянских «Интера» и «Ювентуса», испанской «Барселоны», французского «ПСЖ», английского «Манчестер Юнайтед» и представителя MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».