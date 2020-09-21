Ибрагимович забивает в высших лигах 22 сезона подряд
23:34
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче 1-го тура серии A против «Болоньи». 38-летний форвард забивает в четвертой официальной игре подряд. В нынешнем сезоне на его счету три гола в двух играх (еще один — в матче Лиги Европы против «Шемрок Роверс» — 2:0).
Примечательно, что швед отличился уже в 22 сезонах высших дивизионов подряд. Ранее он забивал в составе шведского «Мальме», голландского «Аякса», итальянских «Интера» и «Ювентуса», испанской «Барселоны», французского «ПСЖ», английского «Манчестер Юнайтед» и представителя MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».
? Zlatan Ibrahimovic has now scored in 22 different top-flight seasons— FIFA.com (@FIFAcom) September 21, 2020
? Bravo, @Ibra_official ? pic.twitter.com/AeiwuoES5j
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