Ибрагимович забивает 23 года подряд, с 1999-го

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». 39-летний форвард реализовал пенальти на седьмой минуте встречи. Для него мяч стал первым в 2021 году.

Таким образом, Ибрагимович забивает 23 года подряд. Впервые он отличился , 30 октября 1999 года в составе родного «Мальме». В Швеции форвард играл до 2001 года, после чего перешел в «Аякс». Впоследствии в его карьере были также «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси». В начале 2020 года он вернулся в «Милан».