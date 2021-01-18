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Ибрагимович забил за «Милан» впервые с ноября

23:04
Златан Ибрагимович. Фото «Милан»
Златан Ибрагимович. Фото «Милан»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». Швед реализовал пенальти на седьмой минуте.

Для 39-летнего шведа этот гол стал первым с 22 ноября. В тот день он оформил дубль в игре с «Наполи» (3:1). В том же матче Ибрагимович получил травму и вернулся на поле только в начале января, проведя два неполных матча.

Примечательно, что форвард забивает в девяти последних играх чемпионата, которые он начинал в стартовом составе.

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