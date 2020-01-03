Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за «Милан»

Дебют нападающего Златана Ибрагимовича после возвращения в «Милан» пришелся на товарищеский матч против любительской команды «Родензе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Игра проходит без зрителей. Швед вышел в стартовом составе «Милана» и забил один из мячей.

38-летний швед подписал договор с «Миланом» до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на год. За игру во второй части сезона Ибрагимович получит 3,5 миллиона евро плюс 500 тысяч, если клуб попадет в еврокубки.