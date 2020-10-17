Ибрагимович забил самый «старый» гол в миланском дерби
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в дерби с «Интером». Форвард сделал дубль в сегодняшнем матче 4-го тура серии A (2:1) в 39 лет и 14 дней. Примечательно, что он проводил первую игру после излечения от коронавируса.
Предыдущий рекорд принадлежал Нильсу Лидхольму и был установлен в 1961 году. Швед забил «Интеру» в 38 лет 5 месяцев и 18 дней.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.