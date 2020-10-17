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Ибрагимович забил самый «старый» гол в миланском дерби

22:27

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в дерби с «Интером». Форвард сделал дубль в сегодняшнем матче 4-го тура серии A (2:1) в 39 лет и 14 дней. Примечательно, что он проводил первую игру после излечения от коронавируса.

Предыдущий рекорд принадлежал Нильсу Лидхольму и был установлен в 1961 году. Швед забил «Интеру» в 38 лет 5 месяцев и 18 дней.

Интер — Милан

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