Ибрагимович забил 80 клубам из топ-5 лиг Европы. В XXI веке такое удавалось только Криштиану Роналду
Нападающий «Милана» Злантан Ибрагимович отличился в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Венеции». Он открыл счет в начале встречи — 1:0.
«Венеция» стала 80-м клубом из топ-5 европейских лиг, пропустившим гол от шведа. В XXI веке такое достижение покорялось только одному футболисту — нападающему Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед».
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