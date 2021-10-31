Ибрагимович забил 400-й гол в чемпионатах стран
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Он забил ударом со штрафного.
400 + 150 — Zlatan #Ibrahimovic has scored his 400th goal in the domestic leagues (his first goal arrived on October 30, 1999) — 150 of these have been netted in Serie A. vIBRAtions.#RomaMilan #SerieA pic.twitter.com/ew3mdnSwdt— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 31, 2021
По данным Opta, швед забил 400-й мяч в чемпионатах разных стран. Ранее он выступал также в чемпионатах Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Англии. Кроме того, он играл в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Свой первый гол в чемпионате страны 40-летний нападающий забил 30 октября 1999 года. 150 мяч он забил именно в чемпионате Италии.
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