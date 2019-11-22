Ибрагимович выбирает между «Тоттенхэмом» и «Миланом»

Нападающий Златан Ибрагимович пока не определился со своим новым клубом. 38-летний швед размышляет над переходом в «Тоттенхэм» или «Милан», откинув варианты с другими клубами, утверждает La Gazzetta dello Sport.

В «Тоттенхэм» Ибрагимовича приглашает Жозе Моуринью. Ибрагимович уже играл у португальца в «Интере» и «Манчестер Юнайтед».

«Милан» готов предложить игроку контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на год. За 1,5 года швед сможет заработать шесть миллионов евро, если согласится на предложение.

В прошедшем сезоне нападающий играл в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 31-м матче он забил 31 мяч и отдал шесть результативных передач.

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