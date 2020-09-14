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Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе

12:37
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

38-летний футболист последние несколько дней работал по индивидуальной программе из-за ушиба правой ноги. Из-за повреждения швед пропустил товарищеские матчи против «Виченцы» и «Брешии».

Ибрагимович должен быть готов принять участие в матче предварительного раунда Лиги Европы с «Шэмрок Роверс». Встреча пройдет в Ирландии 17 сентября.

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