Ибрагимович включен в заявку «Милана» на матч с «Вероной»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович включен в заявку на матч 8-го тура чемпионата Италии с «Вероной», сообщает пресс-служба миланского клуба.
Последний раз Ибрагимович выходит на поле 12 сентября, в матче против «Лацио» (1:0). Швед отметился голом, но затем получил травму и больше не играл.
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