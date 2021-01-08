Ибрагимович вернулся к тренировкам. Он не играл с 22 ноября

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам, сообщает Sky Italia. 39-летний форвард получил 22 ноября в игре с «Наполи» (3:1) растяжение бедра, а когда был близок к возвращению на поля, у него была диагностирована еще одна мышечная травма.

Отмечается, что Ибрагимович тренировался по индивидуальной программе. Ожидается, что он еще не успеет восстановиться к двум играм с «Торино» (9 января в серии A и 12 января в Кубке Италии). Скорее всего, швед наберет форму 18 января к игре с «Кальяри».

В нынешнем сезоне Ибрагимович отметился 11 голами в 10 играх.