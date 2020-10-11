Ибрагимович вернулся к тренировкам «Милана» после карантина
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам после окончания карантина, сообщает La Gazzetta dello Sport.
39-летний швед вернулся на базу клуба сегодня утром и принял участие в тренировке. Ранее Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус и пропустил четыре матча.
17 октября «Милан» в рамках чемпионата Италии встретится с «Интером». Лжидается, что Златан сможет принять участие в матче.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.