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Ибрагимович вернулся к тренировкам «Милана» после карантина

13:55
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам после окончания карантина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

39-летний швед вернулся на базу клуба сегодня утром и принял участие в тренировке. Ранее Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус и пропустил четыре матча.

17 октября «Милан» в рамках чемпионата Италии встретится с «Интером». Лжидается, что Златан сможет принять участие в матче.

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