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Ибрагимович в скором времени подпишет новый контракт с «Миланом»

07:34
Златан Ибрагимович. Фото ФК "Милан"
Златан Ибрагимович. Фото ФК &quot;Милан&quot;
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович готов заключить новый контракт с клубом, сообщает Calciomercato.

По данным источника, о сделке будет объявлено через несколько дней. 39-летний футболист будет получать 7 миллионов евро в год.

Ожидается, что стороны подпишут новое соглашение без каких-либо осложнений.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. 31 августа он продлил контракт до конца нынешнего сезона. Форвард провел в нем 23 матча, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/

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