Ибрагимович в скором времени подпишет новый контракт с «Миланом»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович готов заключить новый контракт с клубом, сообщает Calciomercato.

По данным источника, о сделке будет объявлено через несколько дней. 39-летний футболист будет получать 7 миллионов евро в год.

Ожидается, что стороны подпишут новое соглашение без каких-либо осложнений.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. 31 августа он продлил контракт до конца нынешнего сезона. Форвард провел в нем 23 матча, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.