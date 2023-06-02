Ибрагимович: «В «Монце» мне сказали, что контракт для меня готов. Но я игрок «Милана»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал интерес со стороны «Монцы».

«В «Монце» мне сказали, что контракт для меня готов. Но... я игрок «Милана» и горжусь этим. Я не думаю, что уйду на пенсию в конце сезона. Но я должен найти хороший баланс», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Монца» хочет подписать 41-летнего шведа в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 4 матча, в которых забил 1 гол.