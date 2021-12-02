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Ибрагимович: «В детстве меня ненавидели. В школе все были блондины, а я — темный, с большим носом»

16:20
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в детстве.

«Я страдал всю свою жизнь, — приводит слова Ибрагимовича Corriere della Sera. — Я только родился, а медсестра уронила меня с метровой высоты.

В детстве меня ненавидели. В школе все были блондины, а я — темный, с большим носом. Я говорил не так, как они, я двигался не так, как они.

Родители других детей просили выгнать меня из команды. Меня всегда ненавидели. И поначалу я плохо реагировал на это».

Ибрагимович родился в Швеции в семье югославских эмигрантов. 40-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

Дополнительная информация:

https://www.corriere.it/sport/21_dicembre_01/zlatan-ibrahimovic-intervista-e80a89a4-5226-11ec-a282-847cb9bb7623.shtml

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Карен Саркисян все материалы автора

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