Ибрагимович уже думает о первом матче за «Милан» после возвращения

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметил, что уже думает о матче команды с «Сампдорией» 6 января.

38-летний форвард вернулся в клуб, цвета которого защищал с 2010 по 2012 год. Его контракт рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления на год.

Дерби против «Интера»? Это будет хороший матч, такие игры всегда особенные, но «Милан» -лучший. Посмотрим, что будет дальше, мне еще многое предстоит сделать. Теперь я думаю о ближайшем товарищеском матче и о «Сампдории».