Ибрагимович утверждает, что не оскорблял арбитра

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сказал, что он не оскорблял арбитра Фабио Мареску во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (3:1). Об этом сообщил главный тренер команды Стефано Пиоли. Швед был удален на 60-й минуте после общения с судьей.

«Златан сказал мне, что он некоторое время обсуждал что-то с судьей, но не проявлял к нему неуважение и абсолютно не оскорблял его, — цитирует Пиоли Football Italia 10 апреля. — Я еще не говорил с Мареской, поэтому я не знаю. Златан сказал, что его последние слова были: «вам не интересно, что я хочу сказать?» Не знаю, что там произошло, я там не был».

В составе победителей голы забивали Анте Ребич, Франк Кессье и Рафаэл Леан.