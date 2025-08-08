Футбол
8 августа, 09:14

Ибрагимович уговорил Яшари перейти в «Милан»

Павел Лопатко

Старший советник инвестиционной компании RedBird (владеет контрольным пакетом акций «Милана») Златан Ибрагимович оказал содействие в переходе полузащитника «Брюгге» Яшари, сообщает Hln.be.

По данным источника, Ибрагимович следил за ходом переговоров с 23-летним швейцарцем. Когда они зашли в тупик, то бывший футболист «Милана» позвонил Яшари, чтобы убедить его перейти в итальянский клуб.

Ардон Яшари.«Милан» объявил о переходе полузащитника «Брюгге» Яшари

Яшари подписал пятилетний контракт с «Миланом» — до 2030 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера с бонусами составит 39 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Яшари в 52 матчах за «Брюгге» во всех турнирах забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Златан Ибрагимович
ФК Брюгге
ФК Милан
Тудор пригласил всех игроков «Ювентуса» на совместный ужин

Дзанетти: «Я хочу поблагодарить Симоне Индзаги за все, что он сделал»
