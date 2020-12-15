Ибрагимович: «У игроков «Милана» должно быть мужество, чтобы без всякого страха мечтать о победе в серии А»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о выступлении за клуб и возможности стать чемпионом Италии.

«Мое возвращение в «Милан» было проблемой, потому что команда не была на вершине в Италии и Европе. Многие игроки до меня вернулись в «Милан» во второй раз, но не смогли отыграть так же, как в первый раз.

Я считаю важным передать свою харизму товарищам по команде, вера в себя — основа. У нас должно быть мужество, чтобы без всякого страха мечтать о победе в серии А», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.