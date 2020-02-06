Ибрагимович старается восстановиться к дерби с «Интером»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович усиленно тренируется для того, чтобы успеть восстановиться к миланскому дерби против «Интера», сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в последние дни 38-летний швед, который продолжает заниматься в индивидуальной группе, проводит интенсивные тренировки для того, чтобы выйти на поле против «Интера». Ибрагимович пропустил матч против «Вероны» в прошлые выходные из-за болезни, кроме того, в начале недели обострились его проблемы с икроножной мышцей. Форвард рассчитывает устранить все проблемы со здоровьем к выходным.

Матч 23-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан» состоится 9 февраля, начало — в 22.45 по московскому времени.