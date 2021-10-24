Ибрагимович стал четвертым по возрасту игроком, который забивал в серии А
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович отличился в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (4:2).
Шведский нападающий забил гол в чужие и свои ворота. Златан стал четвертым по возрасту игроком (40 лет и 20 дней), который забивал в серии А. Его опережают Пьетро Верховод (40 лет и 47 дней), Сильвио Пиоли (40 лет и 131 день) и Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).
В текущем сезоне Ибрагимович провел 4 матча за «Милан», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
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