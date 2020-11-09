Ибрагимович спас «Милан» от поражения в матче с «Вероной»

«Милан» сыграл вничью с «Вероной» (2:2) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

Хозяева забили первый мяч благодаря автоголу Джанджакомо Маньяни. Златан Ибрагимович сначала не забил пенальти, но затем ударом головой в концовке принес россонери ничью. У «Вероны» отличился Антонин Барак, а Давиде Калабрия забил в свои ворота.

«Милан» с 17-ю очками остался на первом месте. У «Вероны» 12 очков и восьмое место.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Милан» — «Верона» — 2:2 (1:2)

Голы: Барак, 6 (0:1). Дзакканьи, 19 (0:2). Маньяни, 27 — в свои ворота (1:2). Ибрагимович, 90+3 (2:2).

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 66 (мимо)

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Хакан Чалханоглу (Хауге, 87), Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Леан (Диас, 78), Салемакерс (Ребич, 46).

«Верона»: Сильвестри, Димарко, Чеккерини, Давидович (Тамез, 63), Маньяни (Мерт Четин, 73), Ловато, Лазович, Дзакканьи, Барак, Илич (Удогие, 69), Калинич (Колли, 64).

Предупреждения: Чеккерини, 33. Ловато, 42. Беннасер, 54. Тамез, 90.

Судья: Гвида.

8 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».