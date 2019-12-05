Ибрагимович снова уколол Роналду. Уже готовится к «Милану»?

Нападающий Златан Ибрагимович в очередной раз критически отозвался о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду. Швед ранее объявил о возвращении в чемпионат Италии в январе. Он не объявлял клуб, но по данным СМИ им станет «Милан».

— Встречу ли я настоящего Роналду в Италии? Нет. Есть лишь один Роналдо, бразилец! — цитирует A Bola Ибрагимовича.

Как известно, имена обоих футболистов по-английски передаются одинаково — Ronaldo.

В январе Ибрагимович уже задевал Криштиану Роналду, заявив, что не считает его переход из «Реала» в «Юве» вызовом в карьере.

— Он перешел в команду, которая выиграла серию A семь раз подряд. Если бы он хотел испытания, он бы перебрался в «Ювентус», когда он был переведен в серию B, и довел их до чемпионства. А это ерунда, — сказал тогда Ибрагимович.