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Ибрагимович, скорее всего, не сыграет с «Пармой»

17:18

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, скорее всего, не успеет восстановиться к матчу серии A против «Пармы» 13 декабря, сообщает calciomercato.com. 39-летний форвард получил травму подколенного сухожилия в игре с «Наполи» (3:1). На последней тренировке он все еще занимался отдельно от общей группы.

Вероятнее всего, швед сможет вернуться к игре с «Дженоа», которая состоится 16 декабря.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 12 матчей и забил 12 голов во всех турнирах. В серии A он лидирует в гонке бомбардиров с 10 мячами в 6 играх.

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