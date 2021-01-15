Ибрагимович считает голкипера «Милана» Доннарумму лучшим вратарем в мире

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о голкипере команды Джанлуиджи Доннарумме.

«Доннарумма — лучший голкипер в мире. Ненормально, что он еще ни разу не сыграл в Лиге чемпионов», — цитирует Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

21-летний футболист — воспитанник «Милана». В этом сезоне итальянец участвовал в 16 матчах серии A, 5 из которой провел на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.