Ибрагимович рискует получить травму по итогам матча с «Наполи»
05:07
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:1), сообщает Football Italia.
39-летний швед упал на газон, схватившись за заднюю часть бедра. Сообщается, что вероятность травмы высока, поскольку швед потянул ногу во время бега без какого-либо взаимодействия.
В текущем сезоне Ибрагимович провел шесть матчей в серии А, в которых забил 10 голов.
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