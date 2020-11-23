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Ибрагимович рискует получить травму по итогам матча с «Наполи»

05:07
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:1), сообщает Football Italia.

39-летний швед упал на газон, схватившись за заднюю часть бедра. Сообщается, что вероятность травмы высока, поскольку швед потянул ногу во время бега без какого-либо взаимодействия.

В текущем сезоне Ибрагимович провел шесть матчей в серии А, в которых забил 10 голов.

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