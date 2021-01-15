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Ибрагимович рассказал о своем будущем в «Милане»

09:28
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу своего будущего.

«С «Миланом» обсудим мое будущее в конце сезона. Я продолжу играть, пока буду себя хорошо чувствовать», — цитирует Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2020/21 39-летний швед участвовал в 7 матчах серии A, забив 10 голов и сделав 1 результативную передачу. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года.

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