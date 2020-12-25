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Ибрагимович рассказал о самоизоляции: «Я дал имена стенам и разговаривал с домом»

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как перенес заболевание коронавирусом. 39-летни форвард рассказал, что болезнь далась ему тяжело психологически.

— Коронавирус поразил всех, это большая трагедия, — цитирует AS Ибрагимовича. — Сначала у меня была головная боль. Несильная, но не раздражающая. Потом я потерял вкус. Я целыми днями был дома, злился, что не мог выйти. Не мог тренироваться.

Дошло до того, что я разговаривал с домом. Я дал имена стенам. Это стало психологической проблемой. Ты смотришь а себя и вспоминаешь все зло в себе, даже то, которого нет.

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