Ибрагимович рассказал, как тренировался после болезни коронавирусом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как тяжело ему давались тренировки после заражения коронавирусом.

«Не знал, чего ожидать. Я застрял в комнате, общался со стенами. Ждал, когда появятся симптомы, и они появились. Началась головная боль, потом боль в спине, температуры никогда не было. Через 16 дней мне сказали, что у меня отрицательный результат. Я тренировался дома и сразу чувствовал усталость», — цитирует Ибрагимовича Il Corriere dello Sport.