Ибрагимович рассказал, как тренировался после болезни коронавирусом
15:59
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как тяжело ему давались тренировки после заражения коронавирусом.
«Не знал, чего ожидать. Я застрял в комнате, общался со стенами. Ждал, когда появятся симптомы, и они появились. Началась головная боль, потом боль в спине, температуры никогда не было. Через 16 дней мне сказали, что у меня отрицательный результат. Я тренировался дома и сразу чувствовал усталость», — цитирует Ибрагимовича Il Corriere dello Sport.
24 сентября 2020 года стало известно о заражении 39-летнего шведа коронавирусом. Футболист лечился до 9 октября. В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи.
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