Ибрагимович рассказал, как попытался сделать из Лукаку лучшего футболиста мира

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как пытался мотивировать коллегу из «Интера» Ромелу Лукаку. Они выступали вместе за «Манчестер Юнайтед».

— Я лично не знаком с Конте, но каждый, кто с ним поработал, говорит, что он отдается делу на 500%. В этом мы с ним похожи, — заявил 38-летний швед Gazzetta dello Sport. — Мы оба знаем, что единственный путь к славе — это ежедневное самопожертвование. «Интер» попал с Конте в яблочко. Однако мой фаворит в этом чемпионате — «Ювентус». «Интер» второй, «Наполи» немножко не хватает, а остальные сильно отстают во всем.

Мне очень нравится сила Ромелу Лукаку. Если бы он еще слушал меня и исправил пробелы с техникой... Когда мы играли в «Манчестер Юнайтед», я сделал ему предложение: «я буду давать тебе 50 фунтов за каждую правильную остановку мяча». На что он мне ответил: «а если я буду регулярно правильно останавливать, у тебя хватит финансов?» — «Может быть, не хватит, зато ты станешь лучшим футболистом мира!». Лукаку очень много работает над собой, у него безумное желание быть на вершине футбола. Это однозначно качественное приобретение для «Интера».

В текущем сезоне Ибрагимович провел 29 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с «Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.