Ибрагимович провел встречу с главным тренером сборной Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не исключил возможности возвращения в сборную Швеции. 39-летний футболист встретился с главным тренером национальной команды Янне Андерсонном.

«Если Златан будет готов вернуться, то мы не закрывали перед ним дверь. Мы общались. Но пусть суть нашей беседы останется при нас», — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ибрагимович дебютировал за взрослую сборную Швеции 31 января 2001 года в товарищеской игре с Фарерскими островами (0:0). С тех пор он провел 109 встреч за национальную команду, в которых забил 61 гол и отдал 17 результативных передач. 22 июня 2016 года состоялся его прощальный матч за сборную Швеции в матче с Бельгией (0:1).