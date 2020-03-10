Ибрагимович проведет переговоры с «Миланом» о новом контракте

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович на этой неделе встретится с генеральным директором клуба Иваном Газидисом, сообщают итальянские СМИ.

По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширы стороны обсудят продление сотрудничество. Сообщается, что швед сам попросил о встрече, чтобы прояснить планы клуба.

Ранее «Милан» покинул директор Звонимир Бобан. Он был уволен, после чего планирует подать на Газидиса в суд и продолжить карьеру в ФИФА. Также «Милан» может покинуть и другой директор Паоло Мальдини.

До этого сообщалось, что контракт 38-летнего Ибрагимовича будет продлен автоматически в случае попадания в Лигу чемпионов. Однако сейчас команда вне зоны Лиги чемпионов, и чемпионат приостановлен из-за коронавируса. В текущем сезоне форвард провел 10 матчей за «Милан» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.