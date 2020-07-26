Ибрагимович просит 6 миллионов евро в год. «Милан» предлагает 4

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли и технический директор Паоло Мальдини уговаривают генерального директора «россонери» Ивана Газидиса продлить контракт с форвардом Златаном Ибрагимовичем, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

38-летний швед готов перевезти семью в Милан, при этом его агент Мино Райола просит для нападающего зарплату в размере 6 миллионов евро в год после вычета налогов. Владельцы «Милана», в свою очередь, готовы платить Ибрагимовичу не более 4 миллионов.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно. В 16 матчах нынешнего розыгрыша серии А 38-летний форвард забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года.